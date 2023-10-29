Новые правила приема пациентов в поликлинике предложили эксперты Минздрава

Рекомендации по оказанию первичной помощи пациентам, разработали эксперты Минздрава, в которых предлагается перед приемом терапевта проводить осмотр пациента и сбор жалоб в поликлинике и чтобы его осуществляли медсестры, 29 октября сообщают РИА Новости.