Новые правила приема пациентов в поликлинике предложили эксперты Минздрава

Рекомендации по оказанию первичной помощи пациентам, разработали эксперты Минздрава, в которых предлагается перед приемом терапевта проводить осмотр пациента и сбор жалоб в поликлинике и чтобы его осуществляли медсестры, 29 октября сообщают РИА Новости.
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