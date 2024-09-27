ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

Розничные клиенты ВТБ теперь могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновлённый формат кода ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и Национальной системой платёжных карт (НСПК) проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем.