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Петербургский дневник

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ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

Розничные клиенты ВТБ теперь могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновлённый формат кода ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и Национальной системой платёжных карт (НСПК) проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем.

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