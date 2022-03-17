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Стив Керр: «Смарт прыгнул в колено Карри, было опасно так играть с его стороны»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Бостона» (88:110) объяснил, в чем заключается его претензия к защитнику соперника Маркусу Смарту.

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