20+ знаменитостей, которые хотели выгулять идеальный наряд. И все бы получилось, если бы не один нюанс

Звезды хотят быть заметными на красной дорожке, но не всегда их образы создают впечатление тщательно продуманных, иногда они выглядят настолько противоречиво, что хочется спросить, кто же был дизайнером и чем он руководствовался при создании наряда.
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