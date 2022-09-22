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«СП»: Россия не блефует, в США предсказали судьбу Украины

«СП»: Россия не блефует, в США предсказали судьбу Украины

Новость об объявлении в России частичной мобилизации была истерично воспринята на Украине. Британская разведка уже передала киевским властям новую «порцию» сверхсекретных данных о том, что РФ не блефуют и в скором времени ВСУ будут разгромлены.

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