«СП»: Россия не блефует, в США предсказали судьбу Украины

Новость об объявлении в России частичной мобилизации была истерично воспринята на Украине. Британская разведка уже передала киевским властям новую «порцию» сверхсекретных данных о том, что РФ не блефуют и в скором времени ВСУ будут разгромлены.
Новость об объявлении в России частичной мобилизации была истерично воспринята на Украине. Британская разведка уже передала киевским властям новую «порцию» сверхсекретных данных о том, что РФ не блефуют и в скором времени ВСУ будут разгромлены.
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