Знаменитый тост Сталина. "За Русский народ". Что с ним не так и что рассказали очевидцы?

Владимир Алтайцев

Как только речь идёт о Сталине, так госдеповская свора выблядков гитлеровских полицаев-ингершлюхи-тана-горского и прочей мрази вылезают из сорт итрного говна гадить на Сталина и СССР. Сдохните мрази продажные.