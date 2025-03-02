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  • Владимир Алтайцев
    Сдохни, мразь.Знаменитый тост С...
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    Как  только  речь идёт о Сталине, так  госдеповская  свора  выблядков  гитлеровских полицаев-ингершлюхи-тана-горского...Знаменитый тост С...
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    Мразь  поганая, нахххх  ты  проснулся , подонок?  ССдохни, выблядок  гитлеровского полицая.Знаменитый тост С...

Знаменитый тост Сталина. "За Русский народ". Что с ним не так и что рассказали очевидцы?

Знаменитый тост Сталина. "За Русский народ". Что с ним не так и что рассказали очевидцы?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Каждый в нашей стране слышал тост И.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мразь  поганая, нахххх  ты  проснулся , подонок?  ССдохни, выблядок  гитлеровского полицая.
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27 мин.
Владимир Алтайцев
Как  только  речь идёт о Сталине, так  госдеповская  свора  выблядков  гитлеровских полицаев-ингершлюхи-тана-горского и прочей  мрази  вылезают  из сорт итрного говна  гадить  на  Сталина  и СССР. Сдохните мрази продажные.
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23 мин.
Владимир Алтайцев
Сдохни, мразь.
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21 мин.
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