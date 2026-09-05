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Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства

Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства

Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что детективы НАБУ провели обыски в кабинетах главы ведомства Руслана Кравченко и его первой заместительницы Марии Вдовиченко.

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