Пришел в ГИБДД ставить машину на учет, а получил повестку в военкомат. Омич рассказал о неожиданной «акции от ГИБДД».
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Пришел в ГИБДД ставить машину на учет, а получил повестку в военкомат. Омич рассказал о неожиданной «акции от ГИБДД».