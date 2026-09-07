Газзаев: «Почему Карседо оставил Даку в запасе? В дерби надо играть на победу!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер «Спартака» Хуан Карседо перемудрил со стартовым составом на дерби с «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.
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