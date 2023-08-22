Про поставки самолетов F-16 Украине со стороны Нидерландов и Дании сейчас говорят много и разное. Например, по словам французского политика Флориана Филиппо, метящего в будущем на пост президента Франции, Нидерланды такие самолеты, скорее всего, не поставят.
Вот для чего F-16 Украине! Но Нидерланды и Дания уже расплачиваются
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что трудно ... Александров Виктор Константинович.
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11 час.
Игорь Василевский
А, собственно говоря, что мы хочем от пронацистских руководителей пронацистских стран? Мыдолго молчали во имя типа "дружбы" про данию и голландию во время 2й мировой. А ведь в этих странах 100% евреев были сданы ихсоседями в гестапо. Там, по факту, напрочь отсутствовало сопротивление. И, о чудо, все работало как и до войны. Магазины, публичные дома, производства... Эдакая взаимная любовь...
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6 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Очень сомневаюсь, что кто то решится удобрять землю усраины своими трупами !!!
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3 час.
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