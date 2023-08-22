Вот для чего F-16 Украине! Но Нидерланды и Дания уже расплачиваются

Игорь Василевский

А, собственно говоря, что мы хочем от пронацистских руководителей пронацистских стран? Мыдолго молчали во имя типа "дружбы" про данию и голландию во время 2й мировой. А ведь в этих странах 100% евреев были сданы ихсоседями в гестапо. Там, по факту, напрочь отсутствовало сопротивление. И, о чудо, все работало как и до войны. Магазины, публичные дома, производства... Эдакая взаимная любовь...