Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Вера смелых

Недавно в одной теме мне одна мадамка кинула упрёк, что я плохо отозвалась о бабе-жопе, то бишь Монтянихе, и о Подляке, который, оказывается, из мастера по ремонту стиральных машинок стал экспертом, да ещё каким - военным! Ни дня в армии, ни разу не учиашийся военным наукам - эксперт! По,итак его высеры, вот ни словом не могу возразить ни одному, кто его называет вырусью и бандеровцев, заглавными кабачком, как и насравшийся недавно Семченко, и Ебильченко, и Пихва, и "одесские катакомбы"урод в женских колготках. И те, кто тащат этих ложео-русских в масс-медиа - это Симоньянша, названная поэток-графоманок "новыми Симоновыми" (!!!), и отвратную поющую жопу с бородой - новым Кобзоном! Ага, якобы рэпера Апачева, тонущего "Плывёт кача" на манер хохлосрани. Вот и думайте, русские, нужна ли вам сине-гнойная вырусь, что желает проникнуть в разное начальство, чтобы учить нас "фино-угоров тупых", как строить свою страну.