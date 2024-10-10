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  • виктор матвеев
    Вот так союзничек ты наш, неблагодарное и опасное это дело подлизываться к врагу, учти.В Киеве не оценил...
  • Вера смелых
    Недавно в одной теме мне одна мадамка кинула упрёк, что я плохо отозвалась о бабе-жопе, то бишь Монтянихе, и о Подляк...Российский экспер...
  • Вера смелых
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Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Политнавигатор Если бы Украина не предпринимала жесткие антироссийские действия, а была бы такой, «как до 2014 года», Москва была бы готова закрывать глаза на происходящее в бывшей советской республике.

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Комментарии
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radiofree
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14 час.
Вера смелых
Недавно в одной теме мне одна мадамка кинула упрёк, что я плохо отозвалась о бабе-жопе, то бишь Монтянихе, и о Подляке, который, оказывается, из мастера по ремонту стиральных машинок стал экспертом, да ещё каким - военным! Ни дня в армии, ни разу не учиашийся военным наукам - эксперт!  По,итак его высеры, вот ни словом не могу возразить ни одному, кто его называет вырусью и бандеровцев, заглавными кабачком, как и насравшийся недавно Семченко, и Ебильченко, и Пихва, и &quot;одесские катакомбы&quot;урод в женских колготках. И те, кто тащат этих ложео-русских в масс-медиа - это Симоньянша, названная поэток-графоманок &quot;новыми Симоновыми&quot; (!!!), и отвратную поющую жопу с бородой - новым Кобзоном! Ага, якобы рэпера Апачева, тонущего &quot;Плывёт кача&quot; на манер хохлосрани. Вот и думайте, русские, нужна ли вам сине-гнойная вырусь, что желает проникнуть в разное начальство, чтобы учить  нас &quot;фино-угоров тупых&quot;, как строить свою страну.
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10 час.

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