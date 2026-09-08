Скотт Бессент осудил Канаду за сближение с Китаем и сравнил с Техасом

Глава Минфина США Скотт Бессент подверг критике сближение Канады с Китаем. Он отметил, что из-за меньшего размера экономики Канада привлекает меньше внимания, чем Техас.
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