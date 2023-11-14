Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов об утраченных иллюзиях уходящей эпохи

Виталий Кирпиченко

Если советская Россия была способна в короткий срок превратиться из безграмотной, аграрной, слабо развитой почти во всех сферах, страны в великую державу, значит, правильный был избран государственный строй. Кстати, Китай идёт по этому пути и достиг небывалых успехов. В 70-е годы прошлого столетия Китай был беднейшей страной мира, сейчас -- вторая великая империя. Ошибка развала СССР -- желание всех и сразу вовлечь в самый справедливый и перспективный коммунизм. Его надо было построить у себя в России, и тогда бы, глядя на наш райский мир, другие бы стали строить его у себя. Получилось, что рассеяв по Земле наши богатства, нам самим нечем было удивлять народы, кроме как недостатками. Итак, единственное, как показала история, что может привести Россию к величию это возврат к социализму обновлённому и совершенному. Пока без Африк, Латинских Америк, арабов и азиатов. Поработать только НА СЕБЯ!