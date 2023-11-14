СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А может послать туда и обратно вот эту штуку?Помню в США был переполох когда увидели ТУ-160,а он неожиданно для них,к...США грозят ядерны...
  • Aнатолий Райков
    Да есть у этих дебилов оружие и уже внедрили гиперзвуковые,высокоточные памперсы.Вот нашим предпринимателям,а какого ...США грозят ядерны...
  • Иринушка
    Таки ничего не изменилось, каки были му*ки, такими и остались.США грозят ядерны...

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов об утраченных иллюзиях уходящей эпохи

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов об утраченных иллюзиях уходящей эпохи

Для самопознания России необходимы знания, а не мифы Об авторе: Валерий Николаевич Гарбузов – член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
По-моему, этот неадекватный русофоб уже уволен. К чему напоминать о нём?
Ответить
13 час.
Виталий Кирпиченко
Если советская Россия была способна в короткий срок превратиться из безграмотной, аграрной, слабо развитой почти во всех сферах, страны в великую державу, значит, правильный был  избран государственный строй. Кстати, Китай идёт по этому пути и достиг небывалых успехов. В 70-е годы прошлого столетия Китай был беднейшей страной мира, сейчас -- вторая великая империя. Ошибка развала СССР -- желание всех и сразу вовлечь в самый справедливый и перспективный коммунизм. Его надо было построить у себя в России, и тогда бы, глядя на наш райский мир, другие бы стали строить его у себя. Получилось, что рассеяв по Земле наши богатства, нам самим нечем было удивлять народы, кроме как недостатками. Итак, единственное, как показала история, что может привести Россию к величию это возврат к социализму обновлённому и совершенному. Пока без Африк, Латинских Америк, арабов и азиатов. Поработать только НА СЕБЯ!
Ответить
12 час.
Александр Салтановский
&quot;Поработать только НА СЕБЯ!&quot; Только так и надо было делать, а не кормить всех &quot;друзей&quot;, едва спустившихся с деревьев!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх