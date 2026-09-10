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ИА Реалист

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Трамп пообещал мир после выборов 

Трамп пообещал мир после выборов 

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября 2026 года.

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