Трамп пообещал мир после выборов 

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября 2026 года.
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