Еще одно пособие семьям с детьми выплатят в конце декабря – дата начисления уже известна Евгения КомароваВ преддверии новогодних праздников семьи с детьми получат еще одно пособие – дата начисления в конце декабря уже известна.
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