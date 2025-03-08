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Царьград

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«Страна.ua»: Украинцы сегодня массово ищут в Google поздравления с 8 марта

«Страна.ua»: Украинцы сегодня массово ищут в Google поздравления с 8 марта

Google фиксирует всплеск поисковых запросов с территории Украины, связанных с поздравлениями с Международным женским днём.

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