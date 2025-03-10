Мали возобновляет выдачу лицензий на добычу Правительство Мали частично сняло приостановку выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, введенную в 2022 году.
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Мали возобновляет выдачу лицензий на добычу Правительство Мали частично сняло приостановку выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, введенную в 2022 году.
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