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Пронедра

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Мали возобновляет выдачу лицензий на добычу

Мали возобновляет выдачу лицензий на добычу Правительство Мали частично сняло приостановку выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, введенную в 2022 году.

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