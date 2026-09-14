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«А что сделать-то?» Что мама может ждать от папы, когда ждет ребенка

«А что сделать-то?» Что мама может ждать от папы, когда ждет ребенка

Конкретные подсказки для мужей беременных женщин — без общих рассуждений и нотаций фото: NDAB Creativity/Shutterstock/Fotodom.

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