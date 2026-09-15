Счетная палата мирового давления на Россию давно перевалила за символические отметки, но конкретика, озвученная официальным представителем МИД Марией Захаровой на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, заставляет взглянуть на ситуацию под новым углом.
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