Захарова: против России введено 35 тысяч незаконных санкций

Счетная палата мирового давления на Россию давно перевалила за символические отметки, но конкретика, озвученная официальным представителем МИД Марией Захаровой на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, заставляет взглянуть на ситуацию под новым углом.