В Надымском районе повторно ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах

Администрация Надымского района вновь ввела режим ЧС из-за лесных пожаров. Решение приняли в связи с резким осложнением оперативной обстановки и высокой вероятностью возникновения новых очагов, сообщили в администрации района в МАХ.
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