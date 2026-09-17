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Красный Север

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В Надымском районе повторно ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах

В Надымском районе повторно ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах

Администрация Надымского района вновь ввела режим ЧС из-за лесных пожаров. Решение приняли в связи с резким осложнением оперативной обстановки и высокой вероятностью возникновения новых очагов, сообщили в администрации района в МАХ.

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