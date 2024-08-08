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Военные новости ★ спецоперация

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🇺🇦Результат правления "просроченного президента мира" Зеленского во всей своей красе☠️ #Украина #Кладбище #Зеленский #Похороны.

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