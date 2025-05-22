БлокнотРУ Дружба с Зеленским закончилась: родившийся в Донецке Александр Ревва получил гражданство России После начала СВО юморист успел сбежать в Испанию, попасть под «отмену» в России и вернуться в шоу-бизнес.
«И после всего ему дали гражданство?» Александр Ревва получил российский паспорт. Почему это плохо для РФ?
Комментарии
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Валентина смольникова
Мерзкий тип.
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6 час.
Николай Кузнецов
Это уже давно было очевидно, что все замнут с его метаниями, недаром он частенько засвечивался в последнее время в некоторых шоу. Рука видно сильная у него. Зато наши русские иностранцы не могут получить паспорт частенько. И это притом не смотря на то, что они ВОЮЮТ на СВО. Я офигеваю от такого сравнения, шелупонь кривляющаяся влегкую получает паспорт, а наши бойцы - НЕТ! Показательно. И кто у нас тогда командует парадом. Власть говорит одно, а чиновник может легко и безнаказанно проигнорировать ее указы
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5 час.
Елена Александровна
да уж! и таких всяких полно! противно!
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24 мин.
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