Как мои вечерние привычки незаметно разрушали сон и что я изменила

Долгое время я искренне верила, что страдаю от какой-то загадочной "нервной бессонницы". Мои ночи превратились в изматывающую пытку: сначала я часами ворочалась, не в силах провалиться в спасительную темноту, а затем, когда это наконец случалось, просыпалась ровно в три или четыре часа ночи, словно от внутреннего толчка.
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