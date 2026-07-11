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ИА Регнум

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Врач Шенгюл: туристам следует готовиться к периоду 40-градусной жары в Турции

После 17 июля Турцию накроет волна аномальной жары. По прогнозам синоптиков, на популярных курортах температура воздуха превысит +40 градусов, сообщила 11 июля турецкий терапевт Дилек Шенгюл в беседе с «РИА Новости».

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