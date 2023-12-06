Моя Планета

Почему в Петербурге парадные? Ни для кого не секрет, что петербуржский сленг сильно отличают названия привычных вещей от их названий в центральной России.
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Почему в Петербурге парадные? Ни для кого не секрет, что петербуржский сленг сильно отличают названия привычных вещей от их названий в центральной России.
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