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Царьград

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Пашинян: Ереван может расторгнуть концессию с ЮКЖД

Пашинян: Ереван может расторгнуть концессию с ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у правительства республики есть инструменты и обоснование для расторжения концессионного соглашения с ЮКЖД, однако Ереван предлагает Москве продать концессию третьей стороне, которая устраивала бы обе стороны.

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