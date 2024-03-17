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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свекровь приехала с проверкой

Свекровь приехала с проверкой

 Твоя жена – неряха и тебя приучила жить в грязи! Ты же у меня такой аккуратный, чистоплотный. А тут просто дурдом! - Мамочка, я тебя понимаю, поэтому считаю, что тебе надо поберечь здоровье и не травмировать свою нежную психику визитами к нам.

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Комментарии
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людмила макарова
👍😀😃
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21 час.
Элеонора Коган
Молодец Мария, утёрла наглой свекрухе нос!!!!
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15 час.
СК
Степан Капуста
Токсичный тип личности. От таких нужно детям - удирать как станут самостоятельными, приятелям и знакомым - держаться подальше.
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1 час.

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