Свекровь приехала с проверкой

Твоя жена – неряха и тебя приучила жить в грязи! Ты же у меня такой аккуратный, чистоплотный. А тут просто дурдом! - Мамочка, я тебя понимаю, поэтому считаю, что тебе надо поберечь здоровье и не травмировать свою нежную психику визитами к нам.