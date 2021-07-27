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Миллз о Варане в «МЮ»: «Не уверен, что он будет как ван Дейк или Диаш. В Ла Лиге 6 сложных матчей, не считая ЛЧ»

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз высказался о переходе Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

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