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Добрый Мир

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Как живут люди в стране, где отсутствует бедность, а государство раздает деньги всем подряд? Однако не все спешат жить там по одной причине

Как живут люди в стране, где отсутствует бедность, а государство раздает деньги всем подряд? Однако не все спешат жить там по одной причине

Когда вы задумываетесь о странах, где "бедность" — понятие практически отсутствующее, что первым приходит на ум? Саудовская Аравия? Монако? А ведь есть место, которое долгое время оставалось в тени мирового внимания, хотя по уровню благосостояния оставляет позади даже самые известные "оазисы богатства".

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