НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Питтсбург» против «Филадельфии», «Флорида» сыграет с «Тампой»

«Вашингтон» сыграет с «Торонто» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Питтсбург» будет противостоять «Филадельфии», «Флорида» сыграет с «Тампой», «Миннесота» – с «Нэшвиллом».

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