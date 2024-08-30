Мирошник: под Курском были замечены наемники с грузинским акцентом и поляки

У РФ есть основания утверждать, что в вылазке в Курскую область принимают участие иностранные боевики В Курской области были замечены иностранные наёмники, которые разговаривали на английском языке с грузинским акцентом, а также польские формирования.
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