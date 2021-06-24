Обхохочешься

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Нелепые и смешные ситуации, с которыми можно столкнуться лишь в России (15 фото)

Нелепые и смешные ситуации, с которыми можно столкнуться лишь в России (15 фото)

Россия, как известно, страна абсолютно уникальная. И царит в ней своя атмосфера. Глупые посты в социальных сетях, попытки возродить СССР, нелепые надписи на машинах - лишь малая доля того, что вы можете встретить на просторах нашей необъятной.

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