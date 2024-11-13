Организатор нелегального казино в Новосибирской области приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии

В Новосибирской области суд вынес приговор организатору незаконного казино, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии и штрафа в размере 350 тысяч рублей.
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