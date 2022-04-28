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Кадыров обнародовал видеообращение чеченского бойца на Украине к ичкерийцам*

Кадыров обнародовал видеообращение чеченского бойца на Украине к ичкерийцам*

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил у себя в Telegram видеозапись, на которой чеченский силовик по имени Аюб Симбаригов обратился к ичкерийцам*, раскрыв свое местоположение, и пообещал ждать их там до начала следующего месяца.

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