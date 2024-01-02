Звёзды, которые остались без жилья

Несмотря на популярность и высокие доходы, жизнь звезд может быть непредсказуемой. Многие из них сталкиваются с неожиданными финансовыми трудностями или личными проблемами, что приводит к потере стабильности.
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