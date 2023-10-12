Takvim: ХАМАС держит в плену не менее 150 похищенных из Израиля граждан

Не менее 150 человек в настоящий момент находятся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС. Такие цифры приводит турецкая газета Takvim, обращая внимание на то, что процент военнослужащих среди пленников неизвестен.
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