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Буцаев о 4:1 с «Северсталью»: «Витязь» понимал значимость игры и не пал духом, пропустив первым»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев высказался о матче с «Северсталью» (4:1). «Игра была упорная, интересная.

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