Киевский режим решил «положить» сотни своих солдат под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 января 2024 года Юлия СоколоваВладимир Сальдо, руководитель Херсонской области, через свой Telegram-канал сообщил о перехвате сообщения украинскими подразделениями радиотехнического контроля группировки «Днепр».