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В Перми задержан 12-летний ученик, устроивший стрельбу в школе из ружья по одноклассникам

В Перми задержан 12-летний ученик, устроивший стрельбу в школе из ружья по одноклассникам

Новый инцидент со стрельбой в школе приключился в пермском поселке Сарс, где ученик 6-го класса устроил принес в школу карабин «Сайга» и устроил очередное сафари, устроив пальбу по своим одноклассникам, правда пострадавших не обнаружилось.

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