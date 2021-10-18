В Перми задержан 12-летний ученик, устроивший стрельбу в школе из ружья по одноклассникам

Новый инцидент со стрельбой в школе приключился в пермском поселке Сарс, где ученик 6-го класса устроил принес в школу карабин «Сайга» и устроил очередное сафари, устроив пальбу по своим одноклассникам, правда пострадавших не обнаружилось.
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