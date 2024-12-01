The Pinnacle Gazette: в Германии эвакуировали 9 тысяч человек из-за бомбы

В немецком городе Ганновере произошло чрезвычайное происшествие: в ходе строительных работ на территории высшего медицинского учебного заведения была обнаружена неразорвавшаяся бомба весом 250 килограммов, оставшаяся со времен Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии