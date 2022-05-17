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У Грузії відзначили Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією

Співробітники ЗМІ проводять акцію пам'яті Олександра Лашкарави (архівне фото)   У Грузії відзначили Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією Правозахисники та ЛГБТ-спільнота вирішили не проводити ходу з міркувань безпеки Представники ЛГБТ-спільноти Грузії вирішили і цього року відмовитися від проведення акцій у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією, який відзначається 17 травня.

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