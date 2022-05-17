Співробітники ЗМІ проводять акцію пам'яті Олександра Лашкарави (архівне фото) У Грузії відзначили Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією Правозахисники та ЛГБТ-спільнота вирішили не проводити ходу з міркувань безпеки Представники ЛГБТ-спільноти Грузії вирішили і цього року відмовитися від проведення акцій у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією, який відзначається 17 травня.