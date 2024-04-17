В Швеции разрешили менять пол с 16 лет, не прибегая к операциям

В Швеции детям разрешили менять пол с 16 лет – юридически, не прибегая к операциям. Закон позволит упростить процедуру смены пола лицам, ощущающим принадлежность не к тому полу или пребывающим в гендерной дисфории, что подразумевает смену персонального номера в налоговом реестре и не предполагает физического изменения пола.