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В Швеции разрешили менять пол с 16 лет, не прибегая к операциям

В Швеции разрешили менять пол с 16 лет, не прибегая к операциям

В Швеции детям разрешили менять пол с 16 лет – юридически, не прибегая к операциям. Закон позволит упростить процедуру смены пола лицам, ощущающим принадлежность не к тому полу или пребывающим в гендерной дисфории, что подразумевает смену персонального номера в налоговом реестре и не предполагает физического изменения пола.

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