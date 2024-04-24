В Караганде водитель сбил ребенка, который выбежал на дорогу

Наезд на семилетнего ребенка случился 22 апреля, в районе ЖК «Рубин». По предварительной информации полиции, мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
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