Врач Майорова предупредила об опасных сочетаниях алкоголя

Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в Санкт-Петербурге предостерегла от опасных сочетаний алкоголя с газировкой и энергетиками, а также смешивания разных видов спиртных напитков, что может привести к серьёзному алкогольному отравлению.
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