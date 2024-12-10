Врач Майорова предупредила об опасных сочетаниях алкоголя

Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в Санкт-Петербурге предостерегла от опасных сочетаний алкоголя с газировкой и энергетиками, а также смешивания разных видов спиртных напитков, что может привести к серьёзному алкогольному отравлению.