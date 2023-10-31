Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером провёл совещание с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.
Путин: российское общество пытаются расколоть
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Причина раскола общества -- развал СССР, захват власти кликой Ельцина. Искусственно создать ЕДИНСТВО невозможно.
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2 д.
Миша Потапов
А мигрантов Путин ввозит вагонами, что бы объединить общество? Ну удачи ему, не в следующем году, так через 6 лет, эти мигранты изберут себе своего президента, но не Путина))))))))))
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1 д.
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