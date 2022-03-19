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MotoGP. Гран-при Индонезии. Куартараро выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Зарко – 3-й, Марк Маркес – 15-й

Чемпион MotoGP Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации Гран-при Индонезии. С первого ряда также будут стартовать пилоты «Прамака» Хорхе Мартин и Жоан Зарко, опередившие партнеров из заводской «Дукати».

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