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Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 24 марта

Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 24 марта

Список адресов опубликовала пресс-служба администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 11; улица 23 Гвардейской дивизии, 4, 6; улица Комсомольская, 53; проспект Советских космонавтов, 189, 191, 193/1.

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