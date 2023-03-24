Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 24 марта

Список адресов опубликовала пресс-служба администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 11; улица 23 Гвардейской дивизии, 4, 6; улица Комсомольская, 53; проспект Советских космонавтов, 189, 191, 193/1.
Список адресов опубликовала пресс-служба администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 11; улица 23 Гвардейской дивизии, 4, 6; улица Комсомольская, 53; проспект Советских космонавтов, 189, 191, 193/1.
Свежие комментарии