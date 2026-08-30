В НБА считают, что новое коллективное соглашение дает большему числу команд реальные шансы на чемпионство

Вице-президент НБА и заместитель генерального юрисконсульта Дэн Рубе, а также вице-президент и глава баскетбольных операций Джеймс Джонс рассказали официальному сайту лиги о том, как новое коллективное соглашение помогает поддерживать конкурентный баланс.
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