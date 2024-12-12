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ГОТОВИТЬ ЛЕГКО

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Как сварить рисовую кашу. Рисовая каша с тыквой. Тыквенная каша на молоке.

Как сварить рисовую кашу. Рисовая каша с тыквой. Тыквенная каша на молоке.

Добро пожаловать в мир уютных и сытных завтраков! Сегодня мы приготовим восхитительную рисовую кашу с тыквой, которая не только порадует вас своим нежным вкусом, но и станет настоящим источником витаминов и энергии.

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