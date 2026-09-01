ВСК назвала регионы, где жилье страдает чаще всего

Затопления остаются одними из наиболее распространенных причин происшествий с домами и квартирами россиян.
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